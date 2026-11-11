कनाडा से अमेरिका और यूरोप तक फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट, जानिए कितना है खतरनाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2020 में कोहराम मचाने के बाद कोरोना का एक नया वेरिएंट PJ.2.1, चर्चे में आ गया है। इस नए वेरिएंट ने उत्तरी अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में पांव पसारना शुरू कर दिया है।

मई 2026 में कनाडा के ओंटारियो में पहली बार पहचाने गए SARS-CoV-2 के इस नए रूप का पता बाद में अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के कुछ हिस्सों में भी चला। इसके फैलने से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या इससे संक्रमण की एक और लहर आ सकती है, और क्या मौजूदा इम्युनिटी इससे बचाव के लिए काफी है। कितना खतरनाक नया वेरिएंट? इस वेरिएंट में 'स्पाइक प्रोटीन' में बहुत अधिक म्यूटेशन हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन, कोरोना वायरस का वह भाग है जो उसे इंसानी कोशिकाओं के अंदर घुसने में मदद करता है। हालांकि, 'जर्नल ऑफ इन्फेक्शन' में प्रकाशित शुरुआती रिसच से पता चलता है कि इसके तेजी से फैलने का मुख्य कारण शायद यह है कि यह ACE2 रिसेप्टर से अधिक मजबूती से जुड़ता है, न कि यह कि यह वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज़ को आसानी से चकमा दे सकता है।

WHO ने क्या कहा? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस बात पर जोर दिया है कि COVID-19 के लक्षण इन्फ्लूएंजा और सांस संबंधी अन्य संक्रमणों के लक्षणों से मिलते-जुलते हो सकते हैं, जिससे केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।