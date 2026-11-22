डिजिटल डेस्क, लंदन। भारत के हीर रांझा की प्रेम कहानी जैसी ब्रिटिश सैनिक गनर विली वेबर की प्रेम कथा लोगों के बीच सुर्खियों में है। पहले विश्व युद्ध के दौरान अपनी पत्नी को खत लिखने गनर विली की प्रेम कहानी एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद फिर से जीवंत हो उठी है। लोग इसको याद कर खुश हो रहे हैं।

लोग उन्हें फिर से उनके खतों की वजह से याद कर रहे हैं जो उन्होंने युद्ध के दौरान मोर्चे से अपनी पत्नी को लिखे थे। लोग विली वेबर और उनकी पत्नी ग्लेडिस की अधूरी प्रेम कहानी को एक बार फिर एक सदी से भी अधिक समय बाद याद कर रहे हैं।

लोग पैसे जुटाकर लगावाई मेमोरियल बेंच ब्रिटेन के वेल्स स्थित नाइटन शहर के लोगों ने आपसी सहयोग से धन जुटाकर उसी चर्च में एक खास 'मेमोरियल बेंच' लगवाई है। यहीं पर इस जोड़े ने शादी की थी। दिसंबर 1917 में गनर विली वेबर और ग्लेडिस की शादी नाइटन के ऐतिहासिक सेंट एडवर्ड चर्च में हुई थी। शादी के तुरंत बाद विली को युद्ध के मोर्चे पर जाना पड़ा।

जंग के बीच में भी पत्नी को लिखते थे प्रेम पत्र जंग के डरावने माहौल के बीच जहां जिदंगी हर पल दांव पर रहती थी वहां पर भी वे अपनी पत्नी को लगातार प्रेम पत्र लिखते रहे। संयोग से 1918 में युद्धविराम होने से महज कुछ ही हफ्ते पहले ही उनकी मौत हो गई। इस वजह से नवविवाहित जोड़े को साथ बिताने के लिए बेहद कम वक्त मिल सका।

दो अजनबियों की पहल और स्थानीय लोगों का साथ बीबीसी की एक रिपोर्ट्स के अनुसार सौ साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद दो अजनबियों के हाथ विली के ये ऐतिहासिक खत लगे। इस जोड़े के प्रति समर्पण और प्रेम से भावुक हो गए। इसके बाद उन्होंने इस कहानी को गुमनामी से बचाने का फैसला लिया। फिर स्थानीय समुदाय ने मिलकर पैसे जुटाने के लिए क्राउडफंडिंग की शुरुआत की।