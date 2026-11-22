डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस बात का खुलासा हुआ है मीडिया रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के संपर्क करने के प्रयासों का कोई जवाब नहीं दिया है।

इधर, प्योंगयांग लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही उत्तर कोरिया रूस के साथ अपने सैन्य संबंधों की मजबूती पर भी काम कर रहा है। 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' (WSJ) की रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच संवाद नहीं हो पा रहा है।

ट्रंप के कॉल का नहीं मिला जवाब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि पिछले साल ट्रंप ने फोन और दूसरे जरिए से किम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अमेरिकी नेता ट्रंप ने किम को एक पत्र लिखा। मामला तब और गंभीर हो गया जब अमेरिकी अधिकारियों को इसे उन तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

कैसे पहुंचा पत्र रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने मैनहट्टन में संयुक्त राष्ट्र स्थित उत्तर कोरिया के स्थायी मिशन को यह पत्र सौंपने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। अधिकारियों का एक समूह मिशन के बाहर इंतजार कर रहा था और जैसे ही एक उत्तर कोरियाई राजनयिक वहां से गुजरा, उन्होंने उसे वह पत्र सौंप दिया।

बिना खोले पत्र किया वापस इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक के दौरान, उस राजनयिक ने वो बिना खुला पत्र एक अमेरिकी प्रतिनिधि के सामने रख दिया। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं, जब हाल ही में अपनी एशिया यात्रा के दौरान ट्रंप ने किम से मुलाकात करने की फिर से कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। चर्चा से जुड़े लोगों ने WSJ को बताया कि दोनों पक्षों ने अंतिम समय में राजनयिक स्तर पर आमने-सामने बातचीत करने की संभावना तलाशी थी, लेकिन किम ने ऐसी शर्तें रख दीं जिन्हें वाशिंगटन स्वीकार नहीं कर सका।

उत्तर कोरिया के परमाणु जखीरे का विस्तार ट्रंप और किम के बीच बातचीत टूटने के बाद से उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है। WSJ के अनुसार 2019 में देश के पास अनुमानित 20-30 परमाणु हथियार (वारहेड) थे, जो अब बढ़कर लगभग 60 हो गए हैं। प्योंगयांग ने ऐसी 'सॉलिड-फ्यूल' (ठोस ईंधन वाली) इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) भी विकसित कर ली हैं, जो अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम हैं। उत्तर कोरिया की बढ़ती क्षमताओं ने वाशिंगटन में इस बात को लेकर चिंता पैदा कर दी है