ब्रिटेन: मिलिट्री बेस के पास बम का अलर्ट, खाली कराए गए मकान; मौके पर बुलाई गई आर्मी

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के वेल्फोर्ड में विस्फोटक मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इसे एक बड़ी घटना घोषित कर दिया गया।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आस-पास के कई घरों को तुरंत खाली करा लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना की बम निरोधक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो वहां खड़ी गाड़ियों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सके।

एयरबेस के पास पुलिस की कार्रवाई ब्रिटिश मीडिया द सन के मुताबिक, यह पूरा ऑपरेशन आरएएफ फेयरफोर्ड हवाई ठिकाने के पास चलाया गया। इस दौरान फेयरफोर्ड यूथ फुटबॉल क्लब के आसपास कई आपातकालीन गाड़ियां और पुलिस बल तैनात देखा गया।