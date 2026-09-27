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ब्रिटेन: मिलिट्री बेस के पास बम का अलर्ट, खाली कराए गए मकान; मौके पर बुलाई गई आर्मी

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Published: Sun, 27 Sep 2026 03:02 PM (IST)

ब्रिटेन के वेल्फोर्ड में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार कर कई घरों को खाली कराया।

(यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है)

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डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के वेल्फोर्ड में विस्फोटक मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इसे एक बड़ी घटना घोषित कर दिया गया।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आस-पास के कई घरों को तुरंत खाली करा लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना की बम निरोधक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो वहां खड़ी गाड़ियों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सके।

एयरबेस के पास पुलिस की कार्रवाई

ब्रिटिश मीडिया द सन के मुताबिक, यह पूरा ऑपरेशन आरएएफ फेयरफोर्ड हवाई ठिकाने के पास चलाया गया। इस दौरान फेयरफोर्ड यूथ फुटबॉल क्लब के आसपास कई आपातकालीन गाड़ियां और पुलिस बल तैनात देखा गया।

स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया

एहतियात के तौर पर पुलिस ने प्रभावित इलाके की घेराबंदी कर दी है। आसपास रहने वाले लोगों को उनके घरों से निकालकर पास के एक लेजर सेंटर में सुरक्षित पहुंचाया गया है, ताकि आम नागरिकों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तय इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत काम कर रही हैं और पूरे मामले की बारीकी से जांच जारी है।

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