ब्रिटेन: वेल्स में आरएएफ ट्रेनिंग विमान क्रैश, दो पायलट घायल; अस्पताल में चल रहा इलाज

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के वेल्स में बुधवार को रॉयल एयर फोर्स (आरएएफ) के एक ट्रेनिंग विमान के क्रैश होने से दो पायलट घायल हो गए। दोनों पायलट विमान से इजेक्ट होकर पैराशूट से सुरक्षित उतरे।

घटना एंगलेसी के पास पेन्कार्निसिओग क्षेत्र में हुई। विमान आरएएफ वैली बेस से उड़ान भर रहा था। यह आरएएफ टी2 हॉक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था।

नॉर्थ वेल्स पुलिस के अनुसार, दोनों पायलटों को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस समय किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने लोगों से क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है।