डिजिटल डेस्क, बीजिंग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को मॉस्को में आयोजित एआई जर्नी 2026 सम्मेलन के दौरान 16 वर्षीय भारतीय उद्यमी राउल जॉन अजू के काम की जमकर प्रशंसा की।

पुतिन ने एआई के क्षेत्र में अजू के प्रयासों को पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी पहल 'मेक इन इंडिया' से जोड़ते हुए इसकी सराहना की।

युवा इनोवेटर्स के साथ पुतिन का संवाद

टीओआई के अनुसार, सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने युवा इनोवेटर्स से बातचीत की, जिसमें एआई रीयल्म टेक्नोलॉजी के संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) राउल जॉन अजू का परिचय रूसी राष्ट्रपति से कराया गया।

बातचीत के दौरान पुतिन ने अजू के काम की सराहना करते हुए कहा कि अपने स्वयं के तकनीकी समाधान विकसित करने वाले युवा इनोवेटर्स 'मेक इन इंडिया' के उद्देश्यों को पूरा करने में बड़ा योगदान देते हैं। पुतिन ने अजू से कहा कि आखिरकार उनका काम पीएम मोदी के 'मेक इन इंडिया' के आह्वान को साकार करने में मदद करता है, क्योंकि यह युवाओं को अपने समाधान खोजने और उन्हें लागू करने के लिए प्रेरित करता है।

अमेरिकी व्यापार निकाय की आलोचना के बाद आया पुतिन का बयान पुतिन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की जांच करने वाली अपनी एक रिपोर्ट में मेक इन इंडिया सहित भारत की विनिर्माण और निर्यात नीतियों की आलोचना की थी।

अपनी धारा 301 जांच रिपोर्ट में यूएसटीआर ने कहा था कि भारत ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनसे वैश्विक चिंताओं का समाधान किए बिना विनिर्माण क्षमता और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से स्टील, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य और आईसीटी क्षेत्रों में भारत के प्रमुख 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम, प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना, आत्मनिर्भर भारत पहल और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन को अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने वाले उपायों के रूप में चिह्नित किया गया था।

कौन हैं एआई किड ऑफ इंडिया राउल जॉन अजू? ऑनलाइन दुनिया में राउल द रॉकस्टार और एआई किड ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर अजू केरलम के रहने वाले एक किशोर हैं। खास बात यह है कि पारंपरिक इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के बजाय कॉमर्स की पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है।

टीओआई के अनुसार, तकनीक में उनकी रुचि करीब नौ साल की उम्र में शुरू हुई थी। स्वतंत्र रूप से सीखने और प्रयोग करने की यह शुरुआत धीरे-धीरे एआई प्रोजेक्ट्स, शैक्षणिक पहलों और एक बड़े ऑनलाइन समुदाय के रूप में विकसित हुई।