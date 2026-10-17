पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगे भूकंप के झटके, भारत में भी महसूस हुआ असर
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए।
HighLights
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया।
भूकंप के झटके भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस हुए।
खुजदार के पास था केंद्र, लोग घरों से बाहर निकले।
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसका असर भारत के भी कुछ हिस्सों तक महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र भी पाकिस्तान में ही था।
भूकंप की निगरानी करने वाली इस एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र मध्य बलूचिस्तान के शहर खुजदार के पास था। आस-पास के कई जिलों में झटके महसूस किए गए, जिसके चलते लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों और व्यावसायिक इमारतों से बाहर निकलकर खुली जगहों पर आ गए।
नागरिकों को दी गई सतर्क रहने की सलाह
आपातकालीन प्रबंधन टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को संभावित आफ्टरशॉक (भूकंप के बाद आने वाले झटकों) को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इस तीव्रता के भूकंप के बाद अक्सर ऐसे झटके आते हैं। प्रांतीय सरकार के अधिकारियों ने अभी तक बड़े पैमाने पर तबाही या लोगों के घायल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
अलर्ट पर एजेंसियां
जिले भर में आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों, चिकित्सा सुविधाओं और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि नुकसान का विस्तृत आकलन अभी भी जारी है।
भूकंप विशेषज्ञों ने बताया कि पाकिस्तान जटिल और सक्रिय टेक्टोनिक सीमाओं पर स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें शामिल हैं। इस भौगोलिक स्थिति के कारण, देश के बड़े हिस्से अक्सर होने वाली भूकंपीय गतिविधियों और जमीन की हलचल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।