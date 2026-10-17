पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगे भूकंप के झटके, भारत में भी महसूस हुआ असर

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसका असर भारत के भी कुछ हिस्सों तक महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र भी पाकिस्तान में ही था।

भूकंप की निगरानी करने वाली इस एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र मध्य बलूचिस्तान के शहर खुजदार के पास था। आस-पास के कई जिलों में झटके महसूस किए गए, जिसके चलते लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों और व्यावसायिक इमारतों से बाहर निकलकर खुली जगहों पर आ गए।

नागरिकों को दी गई सतर्क रहने की सलाह आपातकालीन प्रबंधन टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को संभावित आफ्टरशॉक (भूकंप के बाद आने वाले झटकों) को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इस तीव्रता के भूकंप के बाद अक्सर ऐसे झटके आते हैं। प्रांतीय सरकार के अधिकारियों ने अभी तक बड़े पैमाने पर तबाही या लोगों के घायल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।