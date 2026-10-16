जापान में 9.9 तीव्रता के भूकंप का गलत अलर्ट, जानिए इतना भयानक झटका आया तो क्या होगा?

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में ओजर्नोव्स्की गांव के पास शुक्रवार तड़के 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। 'द जापान टाइम्स' के मुताबिक, इसका असर जापान के हाकोदाते शहर में भी महसूस किया गया।

भूकंप के झटके महसूस होने के साथ ही जापान की मौसम एजेंसी ने शुरुआती चेतावनी जारी की, जिसमें गलती से भूकंप की तीव्रता 9.9 बता दी गई।

मौसम एजेंसी ने इस भूल को जल्दी ही सुधारते हुए चेतावनी को वापस ले लिया और बताया कि 9.9 नहीं, बल्कि 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है।

अगर 9.9 तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितना विनाश?

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप की तीव्रता उस 'फॉल्ट' (पृथ्वी की परत में दरार या जोड़) के क्षेत्रफल से जुड़ी होती है जहां भूकंप आता है। फॉल्ट का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, भूकंप उतना ही शक्तिशाली होगा।

हालांकि इस तरह के 'मेगाथ्रस्ट' भूकंप के बारे में कोई आधिकारिक डेटा जारी नहीं किया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 9.9 तीव्रता वाले भूकंप में आज के 6.9 तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में लगभग 32,000 गुना अधिक ऊर्जा निकलेगी।