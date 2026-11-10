पाकिस्तान के सिंध में घर के बाहर हमले में पुलिस अधिकारी की मौत, पत्नी घायल

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गुलशन-ए-हदीद में, हथियारबंद हमलावरों ने एक पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी को उनके घर के बाहर निशाना बनाया, जिसमें पुलिसकर्मी की मौत हो गई और उनकी पत्नी घायल हो गईं। यह दूसरी बार है जब उसी परिवार के किसी पुलिसकर्मी की हत्या हुई है।

इंस्पेक्टर जावेद अब्रो और उनकी पत्नी घर के बाहर चाय पी रहे थे, तभी बाइक पर सवार दो हथियारबंद हमलावर वहां पहुंचे। उन्होंने गोलियां चलाईं और फरार हो गए। अब्रो को कई गोलियां लगीं और अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस घटना में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन बाद में बताया गया कि उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है।