TikTok वीडियो शूट करने के लिए बाघिन को निकाला पिंजरे से बाहर, पाकिस्तानी युवक की गई जान; इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के लाहौर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया रील के लिए कंटेंट बनाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक इन्फ्लुएंसर ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए बाघिन को ही पिंजरे से निकाल दिया।

सोशल मीडिया के लिए बाघिन के साथ ये स्टंट करना इन्फ्लुएंसर को बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के चक्कर में एक किशोर की जान चली गई। बाघिन ने ली 19 वर्षीय युवक की जान 'मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज' के मुताबिक, यह घटना लाहौर के काहना इलाके में एक निजी फार्महाउस पर हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि कंटेंट क्रिएटर नौमान हसन ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए बाघिन को पिंजरे से बाहर निकलवाया था।