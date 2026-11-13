पाकिस्तानी सेना ने 74 आतंकियों को मारने का किया दावा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चला अभियान
पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में चलाए गए अभियानों में 74 आतंकवादियों को मारने का दावा किया ...और पढ़ें
HighLights
पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में 74 आतंकवादी मारे।
तीन नवंबर से जारी खुफिया-आधारित अभियानों में सफलता मिली।
तहरीक-ए-तालिबान के 31 आतंकवादी ढेर, हथियार भी बरामद।
पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 74 आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। सेना ने बताया कि अशांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए।
तीन नवंबर से चले इस अभियान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 74 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये आतंकवादी पाकिस्तान के अशांत इलाके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए हैं।
तीन नवंबर से जारी है अभियान
सेना के मीडिया विंग, 'इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' (ISPR) ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है। बयान में कहा कि ये अभियान तीन नवंबर से बलूचिस्तान के क्वेटा जिले के कुर्रम इलाके, और खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली और ओरकजई इलाकों में चलाए गए।
तहरीक-ए-तालिबान के 31 आतंकवादी मारे गए
बयान के अनुसार, खुफिया जानकारी पर आधारित इन अभियानों के दौरान आतंकवादियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई बार हुई मुठभेड़ों में 'तहरीक-ए-तालिबान' के 31 आतंकवादी मारे गए। साथ ही, उनके पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए।
नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी
सेना ने बताया कि अलग-अलग अभियानों में, सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटों के दौरान मीर अली में 35 और ओरकजई इलाके में आठ आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने कहा, "आतंकवादी खतरों को खत्म करने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के पक्के इरादे के साथ, सुरक्षा बल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों का दायरा अब मीर अली और ओरकजई इलाकों तक बढ़ा दिया गया है।"
हथियारों का जखीरा बरामद
सेना ने बताया कि उनके पास से हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। इसमें घर में बनाए गए विस्फोटक और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) भी शामिल हैं। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से, पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में काफी तेजी आई है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा (KP) और बलूचिस्तान प्रांतों में।
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