डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में सरकार विरोधी आंदोलन जारी है। जारी तनाव के बीच ऐसे एलान से 172वें दिन ये टेंशन बढ़ गई है। इस दौरान दो बड़ी घटनाएं एक साथ सामने आई हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिक से आतंकवादी बने शहजाद खान ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की घोषणा की है। खान को वहां 'गाजी शहजाद' के नाम से भी जाना जाता है।

इधर, प्रतिबंधित संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' (JeM) के वरिष्ठ कमांडर रावलकोट पहुंचे हैं, ताकि 'अवामी एक्शन कमेटी' (AAC) के नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर सकें। AAC ही इस नागरिक आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। एयर डिफेंस में रहे हैं हवलदार पाकिस्तानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट में पूर्व हवलदार रहे शहजाद ने घोषणा की है कि उसका सशस्त्र गुट, 'जानबाज फोर्स', पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा आम प्रदर्शनकारियों पर किए जा रहे कथित जानलेवा हमलों से उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप करेगा।

राष्ट्रपति से मिल चुका है पुरस्कार इधर, शहजाद का अतीत आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के साथ गहरे संबंधों से जुड़ा रहा है। मार्च 2000 में, तत्कालीन सेना प्रमुख और राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसे पाकिस्तान के पांचवें सबसे बड़े सैन्य सम्मान 'इम्तियाजी सनद' से नवाजा था। 2001 में उसने सेना छोड़ दी और 'लश्कर-ए-तैयबा' (LeT) में शामिल हो गया। बाद में, उसने PoK के बाग (Bagh) इलाके में आतंकवादियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप भी चलाया।