पाकिस्तान: बलूचिस्तान के खुजदार में भूकंप से 1 की मौत, कई मकान क्षतिग्रस्त
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को आए 5.9 तीव्रता के भूकंप से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए।
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डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को आए तेज भूकंप से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि कई कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है।
रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। तेज झटकों के कारण लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले मैदानों में शरण ली।
शनिवार सुबह करीब 10:07 बजे खुजदार जिले और आसपास के क्षेत्रों में तेज झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार, भूकंप का केंद्र खुजदार से 48 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में 25 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था।
पहाड़ से चट्टान गिरने से हुई मौत
नाल इलाके में पहाड़ से एक बड़ी चट्टान गिरने के कारण वाध निवासी अब्दुल रहीम की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि तेज झटकों के चलते नाल के बेसार क्षेत्र में स्थित अनारी में पहाड़ से चट्टानें खिसकने लगी थीं, जिसकी चपेट में आने से यह दुखद हादसा हुआ।
तेज कंपन के कारण ग्रामीण इलाकों में बने कई पारंपरिक मिट्टी के मकान ढह गए या उनमें गहरी दरारें आ गईं। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों के साथ नुकसान का आकलन कर रहा है।
भूकंप के प्रति संवेदनशील है पाकिस्तान
पाकिस्तान भौगोलिक रूप से भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित है। इस वजह से यह क्षेत्र दुनिया के सबसे संवेदनशील सिस्मिक जोन में आता है।
इससे पहले 27 जून को 5.4 तीव्रता और अप्रैल में अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आए 5.5 तीव्रता के भूकंप के कारण इस्लामाबाद, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा समेत कई हिस्सों में तेज झटके दर्ज किए गए थे।
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