डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने फिर एक बार जाहिर कर दिया है कि वो आतंकवादियों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लश्कर कमांडर लतीफ भट की मौत पर गहरा दुख जताते हुए उसे शहीद करार दिया है।

लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का सक्रिय आतंकी कमांडर लतीफ अहमद भट बुधवार तड़के कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। आतंकवादी की मौत पर पाकिस्तान का दुख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवादी की मौत पर श्रद्धांजलि दी और उन कश्मीरी राजनीतिक नेताओं का जिक्र किया, जो उनके अनुसार अभी भी जेल में बंद हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, 'मैं कश्मीर के शहीदों और जेलों में कठिनाइयां झेल रहे कश्मीरी नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पाकिस्तान कश्मीरियों को तब तक नैतिक और राजनयिक समर्थन देना जारी रखेगा, जब तक कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं मिल जाता।'