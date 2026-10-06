पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमला, कस्टम विभाग के 4 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम चार सीमा शुल्क यानी कस्टम अधिकारियों की मौत हो गई।

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान जिले में हुई। कस्टम विभाग के ये अधिकारी वहां ड्यूटी पर तैनात थे, तभी आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं।

गोलीबारी में चारों अधिकारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद शवों को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया।

एक ही जिले में तीन जगहों पर हमले

अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने डेरा इस्माइल खान जिले में तीन अलग-अलग जगहों को निशाना बनाया। इन हमलों में कस्टम अधिकारियों के अलावा राजस्व बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी निशाना बनाया हैं।