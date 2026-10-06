पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, पुलिस कस्टडी में मुख्य आरोपी

डिजिटल डेस्क, कराची। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत के नगरपारकर क्षेत्र के राठी गांव में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सोमवार रात माता जोग माया मंदिर के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई थी।

मंदिर के देखरेखकर्ता ने मंगलवार सुबह उठने पर कुछ मूर्तियों को टूटा हुआ पाया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पाकिस्तान दरावर इत्तेहाद संगठन के अध्यक्ष शिवा काची ने बताया कि पुलिस ने घटना के मुख्य संदिग्ध के रूप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।