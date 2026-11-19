डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने बुधवार को 'फतह-3 (Fatah-3)' सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्यों को बहुत सटीक तरीके से निशाना बनाने में सक्षम है।

पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा, 'फतह-3 से पाकिस्तानी सेना की रॉकेट फोर्स कमांड की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी (परिचालन लचीलापन) और मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इससे देश की पारंपरिक रक्षा और प्रतिरोध क्षमता और भी मजबूत होगी।'

कितनी है इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज?

पाकिस्तानी सेना के मुताबिक, यह हथियार प्रणाली एडवांस्ड नेविगेशन और प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है। यह सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी के लक्ष्यों को बेहद सटीक और घातक तरीके से निशाना बना सकती है।