जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राजनीतिक कैदी बताते हुए देश में राजनीतिक प्रतिशोध समाप्त करने की मांग की है। उनके इस बयान से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के साथ पीपीपी के संबंधों में तनाव बढ़ने के संकेत मिले हैं।

कराची प्रेस क्लब में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में बिलावल ने कहा कि इमरान खान उन्हें पसंद हों या नहीं, लेकिन पाकिस्तान उनके बिना नहीं चल सकता। सरकार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का विश्वास जीतना होगा और राजनीतिक वास्तविकता स्वीकार करनी होगी।