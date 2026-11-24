डिजिटल डेस्क, क्वेटा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने बलूचिस्तान में हुए कई हमलों में 20 पाकिस्तानी सैनिकों और कथित सहयोगियों को मारने की जिम्मेदारी ली है। सोमवार को जारी एक बयान में बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा कि 21 नवंबर को नुश्की के हझदा खोल में पाकिस्तानी सेना के 93 विंग कैंप पर हुए हमले में उनके समूह की हवाई इकाई QAHR और फतेह स्क्वॉड शामिल थे।

बयान में कहा गया है, "यूनिट QAHR ने हमले की शुरुआत की जबकि लड़ाकों के अन्य दस्तों ने भारी और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कई दिशाओं से कब्जा करने वाली सेना पर हमला किया।" सैन्य ठिकानों पर 11 ड्रोन हमले बीएलए ने दावा किया कि हमले के दौरान उसकी हवाई इकाई QAHR ने सैन्य ठिकानों पर 11 ड्रोन हमले किए, जिसमें कैंप के आठ जवान मारे गए और सात अन्य घायल हो गए। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, संगठन ने कहा कि उसके लड़ाकों ने रेको और हारूनी में मौजूद सैन्य शिविरों को मदद पहुंचाने के लिए भेजे गए सैन्य काफिलों को निशाना बनाया।

बयान में कहा गया है, "रेको में कब्जा करने वाली सेना के तीन और जवान मारे गए और कम से कम चार घायल हो गए। वहीं हारूनी में बीएलए के स्नाइपरों के हमले में दुश्मन के दो जवान मौके पर ही मारे गए।"

बीएलए के अनुसार, उसके लड़ाकों ने जरीन जंगल में एक पुल को उड़ा दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना कई घंटों तक अतिरिक्त बल नहीं भेज पाई। समूह ने दावा किया कि नुश्की ऑपरेशन में 13 सैनिक मारे गए और 11 से ज्यादा घायल हो गए।

आगे बढ़ रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला इसमें यह भी कहा गया है कि उसी दिन उनके लड़ाकों ने मस्तुंग के गुरगिना इलाके से आगे बढ़ रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया। बयान में कहा गया है, "कब्जा करने वाली सेना पर आईईडी हमले के बाद तीन जगहों पर सशस्त्र हमले किए गए। इसमें कब्जा करने वाली सेना के पांच जवान मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। साथ ही उनके वाहनों को भी नुकसान पहुंचा।"

समूह ने पाकिस्तानी बलों पर नागरिक इलाकों में मोर्टार दागने और दुकानों में आग लगाने का भी आरोप लगाया। बीएलए ने बताया कि 22 नवंबर को उसके लड़ाकों ने चगाई जिले के तालो बर्तगजी इलाके में क्वेटा-ताफतान व्यापार मार्ग को रोक दिया, तलाशी ली और दो कमर्शियल वाहनों को जब्त कर लिया।

उन्होंने इस इलाके में एक सैन्य काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली लेकिन इसमें कितने लोग हताहत हुए इसका कोई जिक्र नहीं किया। उस दिन हुई अलग-अलग घटनाओं में इस समूह ने दावा किया कि उसने बुलेदा के जंतरी में घात लगाकर एक सैनिक को मार डाला और किला अब्दुल्ला में गजाबंद के पास एक स्नाइपर हमले में एक ऐसे व्यक्ति को मार गिराया जिसे उन्होंने डेथ स्क्वॉड का सदस्य बताया।

बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को दी चेतावनी समूह ने कहा कि पाकिस्तानी बलों, सैन्य ठिकानों और कथित स्थानीय एजेंटों के खिलाफ उसके जमीनी और हवाई अभियान, आधुनिक युद्ध रणनीति के तहत पूरी तीव्रता के साथ तब तक जारी रहेंगे जब तक कि बलूचिस्तान से कब्जा करने वाली सेना पूरी तरह से हट नहीं जाती और राष्ट्रीय मुक्ति हासिल नहीं हो जाती।

रविवार को, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने दावा किया कि उसने 2 से 21 नवंबर के बीच पूरे बलूचिस्तान में चलाए गए 21 अभियानों में 36 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों और राज्य समर्थित एक सशस्त्र समूह के कथित सदस्य को मार गिराया है।

बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वाहराम बलूच के अनुसार, 17 नवंबर को खुजदार में सैन्य काफिलों पर हुए तीन अलग-अलग हमलों में 20 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, क्वेटा-कराची राजमार्ग पर अंजीरा, जीवा और लखोरियन में हमले किए गए। इसमें यह भी दावा किया गया कि लड़ाकों ने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (NADRA) के एक कार्यालय में आग लगा दी।