डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। बलूच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के गुर्गों ने उस्ताद मिनहाज मुख्तार और उनके साथियों पर हमला किया।

इसमें युवा गायक हम्माल (जमूर) बलोच समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि मुख्तार और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। संगठन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है।

बीएनएम ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना के लिए काम करने वाले हथियारबंद लोगों के हमले में फैसल दुर्राजई और युवा गायक हम्माल बलोच की मौके पर ही मौत हो गई। उस्ताद मिनहाज मुख्तार और बीएनएम की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं ज्रुम्बेश जेमार टीम के आरिफ बलोच गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

इस घटना को बलूच सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और उसके राजनीतिक व सामाजिक प्रतिनिधियों पर हमला बताते हुए संगठन ने कहा कि यह महज कुछ लोगों को निशाना बनाने की घटना नहीं, बल्कि बलूच राष्ट्रीय संस्कृति व सामूहिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश है।