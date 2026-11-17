डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक 12 वर्षीय ईसाई लड़की जरविया परवेज का अपहरण कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उससे शादी कर ली गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने मामला खारिज कर दिया और दबाव में होने के सुबूतों को नजरअंदाज किया।

तुर्किये में जन्मीं पत्रकार उजाय बुलुत ने पीजे मीडिया में लिखा, "पाकिस्तान अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों का शिकार करने की जगह बन गया है। गैर-मुस्लिम बच्चों को व्यवस्थित रूप से उनके परिवारों से छीन लिया जाता है, उनका धर्म छुड़ाया जाता है और कानून की आंखों के सामने उन पर भयावह अत्याचार किए जाते हैं।"