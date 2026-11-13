पाकिस्तान: गिलगित-बाल्टिस्तान में बड़ा हादसा, यात्री वैन नदी में गिरने से 11 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में एक यात्री वैन के नदी में गिर जाने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि यह हादसा गुरुवार शाम को उस वक्त हुआ जब वैन गिलगित से घिजर जिले की यासीन घाटी जा रही थी। मोर्काह पुल के पास ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण हट गया, जिससे वैन यासीन नदी में जा गिरी।

मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बचाव दलों ने 10 यात्रियों के शव निकाले, जिनमें दो महिलाएं शामिल थीं। साथ ही तीन घायल यात्रियों को बचाया गया, जिनमें एक बच्चा भी था। उन्हें इलाज के लिए गुपिस सिविल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि बाद में बच्चे की भी चोटों के कारण मौत हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 11 हो गई है।