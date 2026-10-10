दक्षिण कोरिया में सुपरमार्केट की छत भरभराकर गिरी, 38 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, सियोल। दक्षिण कोरिया के डेगू शहर में शनिवार सुबह एक चार मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित सुपरमार्केट में प्लास्टर की छत का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस घटना में कम से कम 38 लोग घायल हो गए हैं।

दमकल विभाग के अनुसार, हादसे की सूचना सुबह 10:16 बजे मिली, जिसके तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। शनिवार सुबह जब सुपरमार्केट में आम दिनों की तरह लोग खरीदारी कर रहे थे, तभी अचानक दूसरी मंजिल पर स्थित दुकान की प्लास्टर वाली छत का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया।