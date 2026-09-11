दक्षिण कोरियाई मरीन के डूबने से जुड़े मामले में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल बरी
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को एक मरीन की डूबने से हुई मौत से जुड़े मामले में बरी कर दिया गया है।
HighLights
पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मामले में बरी किया गया।
मरीन की डूबने से हुई मौत से जुड़ा था यह मामला।
जांच में बाधा डालने का आरोप अदालत ने स्पष्ट नहीं माना।
डिजिटल डेस्क, सियोल। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को एक मरीन की डूबने से हुई मौत से जुड़े मामले में शुक्रवार को बरी कर दिया गया।
मार्शल लॉ लगाने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। यह मामला उनमें से एक था, जिसमें उन्हें राहत मिली है।
पूर्व राष्ट्रपति के मामले पर फैसला
आरोपपत्र में कहा गया था कि यून ने जानबूझकर पूर्व रक्षा मंत्री ली जोंग-सप को ऑस्ट्रेलिया में अपना राजदूत नियुक्त किया था, ताकि वे देश छोड़कर जा सकें और कार्पोरल चे सु-गुन की मौत की आपराधिक जांच से बच सकें।
चे सु-गुन की मौत 2023 में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे खोज और बचाव अभियान के दौरान डूबने से हुई थी। लेकिन सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह स्पष्ट नहीं था कि यून की नियुक्ति का मकसद जांच में बाधा डालना था या नहीं। यून ने कहा कि उन्होंने कैनबरा के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ली को राजदूत नियुक्त किया था।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
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