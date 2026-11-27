डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश और भारत के संबंधों में 'कांटा' बन गई हैं। नई दिल्ली को अब यह एहसास होने लगा है कि उनकी मौजूदगी से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो रहा है।

इधर, बांग्लादेशी अधिकारियों ने हसीना के गृह जिले गोपालगंज में मोबाइल बैंकिंग पर शुक्रवार से सोमवार तक रोक लगा दी है। यह कदम उनकी स्वदेश वापसी की योजना को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच उठाया गया है। 'बांग्लादेश-भारत संबंधों में कांटा बनीं हसीना' समाचार पोर्टल 'बीडीन्यूज24' की खबर के अनुसार, कबीर ने भारत के संदर्भ में अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना की तुलना किसी ऐसे अनचाहे मेहमान से की है, जो अचानक किसी के घर आ जाए। उन्होंने गुरुवार को विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से कहा, 'हसीना बांग्लादेश-भारत संबंधों में कांटा बन गई हैं।'