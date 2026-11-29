डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश में रविवार को सत्ताधारी बीएनपी (BNP) कार्यकर्ताओं और अवामी लीग के युवा विंग के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में अवामी लीग का एक कार्यकर्ता मारा गया। यह हिंसा तब भड़की जब अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी द्वारा बुलाए गए दो दिवसीय लॉकडाउन की शुरुआत हुई।

16 दिसंबर को हसीना के स्वदेश लौटने की घोषणा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद देश के कई हिस्सों से देसी बम विस्फोट, आगजनी और राजमार्ग जाम करने की घटनाएं सामने आईं। देश के अलग-अलग हिस्सों में कई घायल पुलिस और चश्मदीदों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी शरीयतपुर में बीएनपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के दौरान शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के एक स्थानीय कार्यकर्ता इब्राहिम सिपाही की मौत हो गई, जबकि देश के अलग-अलग हिस्सों में कई अन्य लोग घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अवामी लीग के प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर एक बाजार, एक रेस्तरां और कई वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान सिपाही की स्थानीय स्तर पर बने धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। कब भड़की हिंसा हिंसा तब भड़क उठी जब शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने रविवार सुबह से 48 घंटे के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया। बांग्लादेश में अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध अभी भी लागू है। यह पाबंदी पहली बार मई 2025 में अंतरिम सरकार के दौरान लगाई गई थी।

2024 के विरोध-प्रदर्शन सिविल सेवा नौकरियों में कोटे को लेकर शुरू हुए थे, जो बाद में तानाशाही, भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी के खिलाफ एक बड़े जन-विद्रोह में बदल गए। अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार ने बरकरार रखा है। यह सरकार इस साल फरवरी में हुए चुनावों के बाद सत्ता में आई थी।

14 जिलों में फैली हिंसा रविवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने एक सड़क को जाम कर दिया, जिससे पद्मा पुल पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। यह पुल दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। न्यूज रिपोर्टों के अनुसार, रविवार तड़के से देश के 64 प्रशासनिक जिलों में से कम से कम 14 जिलों में हिंसा की खबरें सामने आईं। इनमें राजधानी ढाका भी शामिल है, जहां देसी बम धमाके हुए और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।