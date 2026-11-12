न बिजली, न पानी... रूसी हमलों से यूक्रेन का पावर ग्रिड ठप, कीव में 20 घंटे तक का ब्लैकआउट

डिजिटल डेस्क, कीव। लाखों यूक्रेनियों के लिए, रूस के युद्ध में जीवित रहने की लड़ाई अब उनके अपने घरों के अंदर, अंधेरे और कड़ाके की ठंड के बीच लड़ी जा रही है। कीव, जहां रूसी हमलों ने बिजली आपूर्ति को बेहद नाजुक स्थिति में पहुंचा दिया है, परिवारों को अगली कटौती से पहले खाना पकाने, होमवर्क पूरा करने और अपने फोन चार्ज करने की जल्दी रहती है।

कीव के कुछ घरों में 20 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है और कुछ इलाकों में तो दिन के केवल चार से पांच घंटे ही बिजली मिल पाती है। बिजली न होने से हीटिंग, पानी की आपूर्ति और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे तापमान गिरने के बीच लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली के साथ-साथ खुशियां भी जैसे खत्म हो गई - डरीना कुलचित्स्का बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कीव में सातवीं मंजिल पर रहने वाली एक सिंगल मदर, डरीना कुलचित्स्का के लिए, हर शाम अगली बिजली कटौती से पहले की एक दौड़ बन गई है। उनके 12 साल के बेटे किरिल ने बताया कि न बिजली है, न हीटिंग और न ही कोई मजा। बिजली के साथ-साथ खुशियां भी जैसे खत्म हो गई हैं।

बिजली जाने पर यह परिवार अक्सर टॉर्च, LED मोमबत्तियां और बोर्ड गेम्स का सहारा लेता है। लेकिन जो बच्चे पहले ही अनगिनत बार ये खेल खेल चुके हैं, उनके लिए इनसे भी कोई खास राहत नहीं मिलती। यह संकट सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। कीव सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां बिजली की कमी के कारण मेट्रों सेवाएं बाधित हुई हैं और कई बार ट्रॉलीबसें भी पूरी तरह रुक गई हैं।

यूक्रेन में लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हाल के हफ्तों में पूरे यूक्रेन में लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं, क्योंकि रूसी हमलों से ऊर्जा सुविधाओं को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। बिजली कटौती का यह मौजूदा दौर पिछली सर्दियों की तुलना में जल्दी शुरू हुआ है और लंबे समय तक चल रहा है। इससे चिंता बढ़ गई है कि जैसे-जैसे तापमान गिरेगा, क्या देश अपनी जरूरी सेवाओं को चालू रख पाएगा।