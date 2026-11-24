डिजिटल डेस्क, सियोल। रूस और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दक्षिण कोरिया, रूस के सैन्य अताशे को तलब करेगा।

यह कड़ा कदम रूस के कई सैन्य विमानों के दक्षिण कोरिया के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल होने के बाद उठाया गया है।

जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (JCS) के अनुसार, जब ये विमान दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र के करीब पहुंचे, तो सियोल ने अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए, जिसके बाद वे विमान वहां से वापस चले गए। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने तुरंत यह नहीं बताया कि इसमें कितने विमान शामिल थे या वे किस तरह के विमान थे।

उलेउंग द्वीप पर तीन मिनट तक मचा हड़कंप यह घटना दक्षिण कोरिया के पूर्वी तट के पास स्थित उलेउंग द्वीप पर जारी किए गए एक संक्षिप्त इवैक्यूएशन अलर्ट के समय ही हुई। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एक विमान किसी खतरे वाले क्षेत्र में घुस गया है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सुरक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह चेतावनी स्थानीय समयानुसार सुबह 7:52 बजे पर जारी की गई थी और तीन मिनट बाद ही इसे हटा लिया गया। निवासियों को निर्देश दिया गया था कि वे भूमिगत जगहों या इमारतों में शरण लें।

शुरुआती घोषणाओं में विदेशी विमानों द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की बात कही गई थी। हालांकि बाद में JCS ने स्पष्ट किया कि विमान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बजाय एक खतरे वाले क्षेत्र में दाखिल होकर बाहर निकल गए।

सेना ने इन विमानों की पहचान नहीं बताई, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या यह अलर्ट KADIZ में देखे गए रूसी विमानों से जुड़ा था या नहीं। JCS ने बताया कि रूसी विमानों के वापस जाने से पहले, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। हालांकि, उन्होंने तुरंत यह नहीं बताया कि कितने या किस तरह के लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। रिपोर्टों के अनुसार उलेउंग द्वीप पर जहां लगभग 9000 लोग रहते हैं, किसी दुर्घटना या बड़ी गड़बड़ी की कोई खबर नहीं है।

उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच, इस द्वीप पर पहले भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। नवंबर 2022 में, जब प्योंगयांग (उत्तर कोरिया) ने समुद्र में 20 से अधिक मिसाइलें दागीं जिनमें से एक द्वीप की ओर आ रही थी तब उलेउंग में 'एयर रेड सायरन' बजाए गए थे। जिसके बाद निवासियों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा था।