डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूसी जहाजों के लिए अब सुरक्षित समुद्री क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने अपने नौसैनिक ड्रोन युद्ध का दायरा काला सागर से कहीं आगे बढ़ाते हुए भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक फैला दिया है।

ताजा हमले में, यूक्रेनी ड्रोन हमले ने अपनी तटरेखा से हजारों किलोमीटर दूर लीबिया के एक बंदरगाह पर खड़े रूसी नौसेना के एक युद्धपोत को आग के हवाले कर दिया। द वॉर जोन के अनुसार, यह हमला 22 नवंबर को पूर्वी लीबिया के बेनगाजी बंदरगाह पर हुआ, जहां यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोनों ने रूसी नौसेना के युद्धपोत मर्करी और एक रूसी मालवाहक जहाज को निशाना बनाया।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 23 नवंबर को इस अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि युद्धपोत को डुबोने के लिए यूक्रेन में निर्मित सात नौसैनिक ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) ने यह भी दावा किया कि युद्धपोत पर मौजूद एक रूसी केए-27 सैन्य हेलीकॉप्टर भी इस हमले में नष्ट हो गया।

TWZ द्वारा प्रकाशित सैटेलाइट तस्वीरों में जहाज को पलटने से पहले आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाया गया है, जिसके बाद इसका अधिकांश हिस्सा समुद्र में डूब गया। यह अभियान युद्ध के मुख्य मोर्चे से काफी दूर रूसी नौसैनिक संपत्तियों पर हमला करने के यूक्रेन के प्रयासों में एक बड़ी तेजी को दर्शाता है।

लीबिया का यह हमला कोई इकलौती घटना नहीं है। यूक्रेन का नौसैनिक ड्रोन अभियान बाल्टिक सागर सहित अन्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों में संचालित होने वाले रूसी जहाजों को भी तेजी से निशाना बना रहा है। बेनगाजी हमले से ठीक एक दिन पहले, 21 नवंबर को फिनलैंड की खाड़ी में रूसी रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक मालवाहक जहाज स्पार्टा- II पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ था। खबरों के मुताबिक, जब जहाज पर हमला हुआ और उसमें आग लगी, तब वह रूस के कलिनिनग्राद क्षेत्र की ओर जा रहा था।

अपनी सीमा से हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन ने कैसे दिया हमले को अंजाम? यूक्रेन द्वारा अपनी अग्रिम पंक्ति से लगभग 2,400 किलोमीटर दूर लीबिया में रूसी युद्धपोत 'मर्करी' पर हमला करने की क्षमता उत्तरी अफ्रीकी देश में उसकी कथित सैन्य मौजूदगी से जुड़ी हो सकती है।

यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के अनुसार, स्वदेशी रूप से विकसित सात नौसैनिक ड्रोनों को एक निर्धारित स्थान पर ले जाया गया और एक तथाकथित मदरशिप से लॉन्च किया गया। एजेंसी ने उस जहाज की पहचान, उसके रवाना होने के स्थान या ड्रोनों द्वारा लिए गए मार्ग का खुलासा नहीं किया है।

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, हालांकि, लीबिया के दो सैन्य अधिकारियों ने बताया कि ये ड्रोन पश्चिमी लीबिया में यूक्रेनी बलों द्वारा संचालित एक अड्डे से दागे गए थे, जिनमें से कम से कम चार को रास्ते में रोक दिया गया और दो रूसी युद्धपोत से जा टकराए।

लीबिया में यूक्रेन की इस कथित मौजूदगी के तार त्रिपोली स्थित सरकार के साथ हुए एक कथित सैन्य समझौते से जुड़े हैं। फ्रांसीसी प्रसारक रेडियो फ्रांस इंटरनेशनेल (आरएफआई) ने अप्रैल 2026 में प्रकाशित एक जांच रिपोर्ट में लीबिया के दो सूत्रों के हवाले से बताया था कि पश्चिमी लीबिया के तीन ठिकानों पर 200 से अधिक यूक्रेनी सैन्य अधिकारी और विशेषज्ञ तैनात हैं।

इन ठिकानों में मिसराता स्थित एक वायु सेना अकादमी, जाविया में मेलिताह तेल और गैस परिसर के पास एक केंद्र (जो कथित तौर पर हवाई और नौसैनिक ड्रोन लॉन्च करने के उपकरणों से लैस है), और त्रिपोली के पास लीबिया की 111वीं ब्रिगेड का मुख्यालय शामिल है।

सूत्रों के मुताबिक, यह तैनाती अक्टूबर 2025 में हुए एक कथित समझौते के बाद हुई थी, जिसके तहत यूक्रेन को सैन्य मौजूदगी स्थापित करने के बदले में लीबियाई बलों को ड्रोन युद्ध का प्रशिक्षण देना था। हालांकि, किसी भी सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस समझौते की पुष्टि नहीं की है।

इस कथित सैन्य मौजूदगी को भूमध्य सागर में रूसी जहाजों के खिलाफ पिछले यूक्रेनी अभियानों से भी जोड़ा गया है। RFI की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 में रूस से जुड़े टैंकर केंडिल पर हमला मिसराता क्षेत्र से किया गया था, जबकि मार्च 2026 में यूक्रेनी बलों ने रूसी एलएनजी वाहक आर्कटिक मेटागैज पर हमला करने के लिए कथित तौर पर मेलिताह केंद्र से लॉन्च किए गए मागुरा वी5 नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया था।

रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के विश्लेषक जलेल हरचौई ने AP को बताया कि ग्रेटर त्रिपोली क्षेत्र में यूक्रेनी गुर्गों की मौजूदगी पूरी तरह से संभव है, और संकेत दिया कि इसके पीछे पश्चिमी शक्तियों की जानकारी और समर्थन हो सकता है।

हालांकि, कीव ने लीबिया में अपनी सैन्य तैनाती की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है, और त्रिपोली सरकार के रक्षा मंत्रालय ने विदेशी देशों के खिलाफ हमलों के लिए लीबियाई सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार किया है।

युद्धपोत मर्करी की तबाही रूस के लिए बड़ा झटका क्यों है? रूस के लिए मर्करी को खोना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह युद्धपोत न केवल एक लड़ाकू जहाज था, बल्कि भूमध्य सागर में मॉस्को के समुद्री सुरक्षा नेटवर्क का भी अहम हिस्सा था।

यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (SBU) के अनुसार, यह युद्धपोत नियमित रूप से रूसी नौसैनिक काफिलों की सुरक्षा करता था, जिनमें मालवाहक जहाज एमवी अंगारा भी शामिल था, जिसका उपयोग तथाकथित सीरियन एक्सप्रेस और लीबियन एक्सप्रेस आपूर्ति मार्गों पर सैन्य उपकरण ले जाने के लिए किया जाता था।

मई 2023 में नौसेना में शामिल किया गया मर्करी रूस के सबसे नए युद्धपोतों में से एक था। प्रोजेक्ट 20380 स्टेरेगुश्ची-श्रेणी के इस युद्धपोत का वजन लगभग 2,200 टन और लंबाई 104.5 मीटर थी, तथा यह 27 समुद्री मील की गति से चल सकता था।