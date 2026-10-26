'ग्लोबल साउथ पर मिलकर करेंगे काम', ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने दी लूला को बधाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को चौथी बार राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। लूला ने रविवार को हुए कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर राष्ट्रपति पद पर वापसी की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी इस जीत को ऐतिहासिक और उल्लेखनीय बताते हुए कहा कि वह दोनों देशों के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा व्यापक बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। 'रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाएंगे आगे' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लूला को अपना प्रिय मित्र बताते हुए लिखा कि भारत और ब्राजील विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और गहरा करेंगे।