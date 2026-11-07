चीन के शेनझोउ-24 मिशन में शामिल होंगे पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री, स्पेस स्टेशन पर पहला विदेशी

डिजिटल डेस्क, हांगकांग। द्विपक्षीय सहयोग के हिस्से के रूप में एक पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री इस साल के शेंझोउ-24 मिशन में चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा बनेगा।

चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का हवाला देते हुए प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला यह पहला विदेशी यात्री, मिशन में पेलोड विशेषज्ञ के तौर पर शामिल होगा।

चीन के स्पेस मिशन में पाकिस्तान के अंतरिक्ष यात्री

चीन ने अब तक उस अंतरिक्ष यात्री के नाम की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सितंबर में पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया था कि पायलट जीशान अली और खुर्रम दाऊद ने बीजिंग स्थित चीन अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में एक मिशन के लिए महीनों तक प्रशिक्षण लिया है।