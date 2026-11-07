लद्दाख में IAF का बड़ा कारनामा, 13,629 फीट ऊंचे न्योमा एयरबेस पर उतरा IL-76MD; जानें कितना खास है यह विमान

डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख में भारतीय वायु सेना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। IL-76MD विमान ने करीब 13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा एयरबेस पर सफल लैंडिंग की। वायु सेना के मुताबिक, दुनिया में इस विमान की यह अब तक की सबसे ऊंचाई पर हुई लैंडिंग है।

न्योमा एयरबेस करीब 13 हजार फीट की ऊंचाई पर है और चीन की सीमा (LAC) से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इस वजह से सीमावर्ती इलाकों में सेना की गतिविधियों के लिए यह एयरबेस बेहद अहम है। वायु सेना ने इस लैंडिंग को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है, जो कठिन और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम करने की इस विमान की क्षमता को दर्शाती है। पहली बार इतनी ऊंचाई पर उतरा IL-76MD विमान वायु सेना ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'भारतीय वायु सेना के IL-76MD विमान ने न्योमा में सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। यह दुनिया भर में इस विमान द्वारा की गई अब तक की सबसे ऊंचाई वाली लैंडिंग है।"

यु सेना ने कहा कि यह कामयाबी विमान की शानदार क्षमता के साथ-साथ उसे उड़ाने वाले पायलटों और पूरे क्रू की कुशलता, सटीकता और अनुभव को भी दिखाती है। सैनिकों से भारी सैन्य उपकरणों तक पहुंचाता है IL-76MD वायु सेना ने इस लैंडिंग को एक अहम मील का पत्थर बताया है, जो भारत की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता को और मजबूत करेगा। IL-76MD रूस में बना एक हेवी-लिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमान है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायु सेना सैनिकों, सैन्य उपकरणों और जरूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए करती है। चीन सीमा के सामने भारत की सामरिक शक्ति का नया केंद्र पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निकट स्थित न्योमा एयरफील्ड भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक तैयारियों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन के साथ लगती संवेदनशील सीमा के नजदीक इसकी भौगोलिक स्थिति इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य आधार प्रदान करती है।

न्योमा एयरफील्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों, सैन्य उपकरणों, रसद और आवश्यक संसाधनों की तेज आवाजाही को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों, सीमा पर तनाव अथवा सैन्य आवश्यकताओं के दौरान भारी परिवहन विमानों की उपलब्धता भारत की प्रतिक्रिया क्षमता को और प्रभावी बना सकती है।

क्यों महत्वपूर्ण है न्योमा? न्योमा एयरफील्ड का महत्व केवल हवाई संपर्क तक सीमित नहीं है। यह पूर्वी लद्दाख में भारत की सैन्य लॉजिस्टिक्स, त्वरित तैनाती और परिचालन तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। इससे भारतीय सेना और वायुसेना को दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर हवाई सहायता उपलब्ध कराने, आवश्यक सैन्य सामग्री पहुँचाने और आपातकालीन परिस्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सकती है।

विशेष रूप से चीन के साथ सीमा पर जारी सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच न्योमा जैसे हवाई अड्डे भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूती प्रदान करते हैं।

IL-76MD की लैंडिंग ने साबित की भारतीय वायुसेना की क्षमता IL-76MD एक भारी सैन्य परिवहन विमान है, जिसका उपयोग सैनिकों, भारी उपकरणों और सैन्य रसद को लंबी दूरी तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। ऐसे विमान का अत्यधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र में सफल संचालन भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण व्यवस्था, तकनीकी तैयारी और परिचालन दक्षता को दर्शाता है।

यह उपलब्धि भारत की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता को एक नया आयाम देती है और यह संदेश देती है कि भारतीय वायुसेना अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए तैयार है। भारत की सामरिक शक्ति का बुलंद संदेश न्योमा में IL-76MD की यह ऐतिहासिक लैंडिंग भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत होती आधारभूत संरचना का प्रतीक है। यह उपलब्धि न केवल भारतीय वायुसेना के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।