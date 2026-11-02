उत्तर कोरिया ने किया घातक क्लस्टर बम का परीक्षण, तबाही के कारण ज्यादातर देशों ने लगा रखा है प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क, प्योंगयांग। उत्तर कोरिया ने क्लस्टर बम का सफल परीक्षण कर अपने शस्त्रागार में एक और घातक हथियार को शामिल करने की तैयारी कर ली है। उत्तर कोरिया का बनाया क्लस्टर बम बैलेस्टिक मिसाइल से दागा जा सकेगा जिससे यह और ज्यादा घातक जाएगा।

एक क्लस्टर बम से तमाम छोटे बम निकलकर फटते हैं और ये सभी बम जमीन से कई फीट ऊपर फटते हैं, इसलिए यह ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन बमों से होने वाली तबाही को देखते हुए विश्व के ज्यादातर देशों ने इन बमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है।

किस क्लस्टर बम का परीक्षण किया गया? युद्ध में इन बमों का रूस द्वारा इस्तेमाल करने का यूक्रेन ने आरोप लगाया है जबकि ऐसा ही आरोप इजरायल पर गाजा में हमलों के दौरान लगा था। क्लस्टर बम के सफल परीक्षण की जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए ने दी है।