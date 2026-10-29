उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर दागी 10 बैलिस्टिक मिसाइल, सेना ने बढ़ाई निगरानी
जापान ने उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का संदेह व्यक्त किया है, जिसकी पुष्टि जापानी रक्षा मंत्रालय ने की।
HighLights
जापान ने उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का संदेह जताया।
जापानी रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल गिरने की पुष्टि की।
जापान सरकार ने सुरक्षा और जानकारी जुटाने के कदम उठाए।
डिजिटल डेस्क, टोक्यो। प्योंगयांग और सियोल के बीच बढ़ती दुश्मनी के बीच जापान और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालयों ने बताया कि गुरुवार को उत्तर कोरिया से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई।
न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरियाई मंत्रालय ने बताया कि उसके पूर्वी तट से एक अज्ञात वस्तु (प्रोजेक्टाइल) दागी गई है। मंत्रालय ने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी, जैसे कि किस तरह का हथियार दागा गया था। बाद में एएफपी ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि लगभग 10 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। हालांकि, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।
जापान ने क्या कहा?
मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "उत्तर कोरिया से एक ऐसी वस्तु दागी गई है जो बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, JMOD/JSDF की ओर से अपडेट दिया जाएगा।" एक अन्य पोस्ट में मंत्रालय ने आगे कहा, "ऐसा अनुमान है कि वह वस्तु पहले ही गिर चुकी है।"
जवाब में क्या कदम उठाए जा रहे?
प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के एक अनंतिम अनुवाद के अनुसार, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के संदेह के जवाब में कार्यालय ने कई कदम उठाने की रूपरेखा बताई है। इनमें जानकारी जुटाना और उसका विश्लेषण करना, विमानों, जहाजों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा किसी भी संभावित आपात स्थिति के लिए पहले से एहतियाती उपाय करना शामिल है।
कार्यालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि जनता तक जानकारी सही समय पर और उचित तरीके से पहुंचाई जानी चाहिए।
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