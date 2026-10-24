उत्तर कोरिया में क्यों सैन्य क्रांति लाना चाहता है किम जोंग उन? मिलिट्री यूनिट्स को और मजबूत करने का दिया आदेश

डिजिटल डेस्क, प्योंगयांग। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने देश की सेना की कंपनियों को बेहतरीन और आत्मनिर्भर लड़ाकू इकाइयों में बदलने का आह्वान किया। यह घटना सेना को मजबूत करने की किम की निरंतर नीतिगत प्राथमिकता को दर्शाती है।

22-23 अक्टूबर को उत्तर कोरियाई सेना के कंपनी कमांडरों के एक सम्मेलन में दिए गए भाषण में किम ने हर कंपनी से पूरी तरह तैयार रहने को कहा, ताकि नए दौर की सैन्य-निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसे सरकारी न्यूज एजेंसी केसीएनए ने फरवरी में उत्तर कोरिया की सत्ताधारी पार्टी की नौवीं कांग्रेस के बाद से पूरी सेना का पहला जमावड़ा बताया।