South Korea की सीमा पर लाउडस्पीकर लगाएगा उत्तर कोरिया, किम जोंग उन की बहन ने किया बॉर्डर का दौरा

डिजिटल डेस्क, सियोल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया पूरी सीमा पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि अगर वह उत्तर कोरिया के आंतरिक मामलों में दखल देना जारी रखता है, तो उसे सबसे भयानक और कष्टदायक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ सीमावर्ती ठिकानों का दौरा करने के बाद किम यो जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया अक्टूबर के अंत तक सीमा पर दक्षिण कोरिया के खिलाफ लाउडस्पीकर चालू कर देगा।

उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया की सामरिक इकाइयों ने नई जगहें संभाल ली हैं। उन्होंने दक्षिण कोरियाई सैनिकों पर सीमा के पास कई जगहों पर चेतावनी देने वाले प्रसारण करने और चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया।