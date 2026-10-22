South Korea की सीमा पर लाउडस्पीकर लगाएगा उत्तर कोरिया, किम जोंग उन की बहन ने किया बॉर्डर का दौरा
किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया अक्टूबर के अंत तक पूरी सीमा पर लाउडस्पीकर लगाएगा।
HighLights
किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
उत्तर कोरिया अक्टूबर तक सीमा पर लाउडस्पीकर स्थापित करेगा।
दक्षिण कोरिया के हस्तक्षेप पर बिना दया के कार्रवाई की धमकी।
डिजिटल डेस्क, सियोल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया पूरी सीमा पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि अगर वह उत्तर कोरिया के आंतरिक मामलों में दखल देना जारी रखता है, तो उसे सबसे भयानक और कष्टदायक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ सीमावर्ती ठिकानों का दौरा करने के बाद किम यो जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया अक्टूबर के अंत तक सीमा पर दक्षिण कोरिया के खिलाफ लाउडस्पीकर चालू कर देगा।
उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया की सामरिक इकाइयों ने नई जगहें संभाल ली हैं। उन्होंने दक्षिण कोरियाई सैनिकों पर सीमा के पास कई जगहों पर चेतावनी देने वाले प्रसारण करने और चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया।
दक्षिण कोरिया ने कहा कि ये गोलियां वैध और रक्षात्मक उपायों के तहत चलाई गई थीं। किम ने चेतावनी दी कि अगर गोलीबारी से उत्तर कोरिया के इलाके या वहां के लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो उत्तर कोरियाई सैनिक दक्षिण कोरियाई बलों को बिना किसी दया के खत्म कर देंगे।