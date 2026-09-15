लिथुआनिया में नाटो लड़ाकू विमान ने बेलारूस से जुड़े संदिग्ध ड्रोन को गिराया
लिथुआनिया में मंगलवार आधी रात के बाद नाटो के एक लड़ाकू विमान ने बेलारूस से आए संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया।
HighLights
नाटो लड़ाकू विमान ने लिथुआनिया में ड्रोन मार गिराया।
ड्रोन बेलारूस की ओर से आया, आधी रात की घटना।
रूस-यूक्रेन युद्ध के नाटो सीमाओं तक फैलने की चिंता।
डिजिटल डेस्क, विलनियस। नाटो के एक लड़ाकू विमान ने मंगलवार आधी रात के कुछ ही समय बाद लिथुआनिया में एक ड्रोन को मार गिराया है। लिथुआनिया के राष्ट्रीय संकट प्रबंधन केंद्र ने इस घटना की पुष्टि की है। संकट प्रबंधन केंद्र के प्रवक्ता ने बताया कि इस ड्रोन ने संभवतः बेलारूस की तरफ से हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था।
इसे देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कौनास के करीब दक्षिणी लिथुआनिया के प्रात्कुनई गांव के पास मार गिराया गया। प्रवक्ता के अनुसार, ड्रोन कहां से आया था, इसकी सटीक जानकारी अभी जुटाई जा रही है। इस घटना से पहले राजधानी विलनियस और उसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन अलर्ट भी जारी किया गया था।
2004 से बाल्टिक देशों की निगरानी कर रहा है नाटो
साल 2004 में बाल्टिक देशों के नाटो गठबंधन में शामिल होने के बाद से ही, नाटो बाल्टिक एयर डिफेंस मिशन के लड़ाकू विमान लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के आसमान में गश्त कर रहे हैं।
इस मिशन के जेट विमानों ने इससे पहले मई में एस्टोनिया और जून व अगस्त में लातविया के ऊपर भटक कर आए यूक्रेनी ड्रोनों को भी मार गिराया था।
रूस के पड़ोसी देशों के हवाई क्षेत्र में सैन्य ड्रोनों के इस तरह भटक कर आने से चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब धीरे-धीरे नाटो देशों की सीमाओं तक फैल रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का प्रभाव
यूक्रेन ने हाल ही में बाल्टिक सागर क्षेत्र सहित रूस पर अपने लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इस वजह से कई यूक्रेनी सैन्य ड्रोन फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में भटक गए हैं।
हालांकि, यूक्रेन ने इन घटनाओं के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ड्रोनों का रास्ता प्रभावित हो रहा है।
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