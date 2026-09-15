लिथुआनिया में नाटो लड़ाकू विमान ने बेलारूस से जुड़े संदिग्ध ड्रोन को गिराया

डिजिटल डेस्क, विलनियस। नाटो के एक लड़ाकू विमान ने मंगलवार आधी रात के कुछ ही समय बाद लिथुआनिया में एक ड्रोन को मार गिराया है। लिथुआनिया के राष्ट्रीय संकट प्रबंधन केंद्र ने इस घटना की पुष्टि की है। संकट प्रबंधन केंद्र के प्रवक्ता ने बताया कि इस ड्रोन ने संभवतः बेलारूस की तरफ से हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था।

इसे देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कौनास के करीब दक्षिणी लिथुआनिया के प्रात्कुनई गांव के पास मार गिराया गया। प्रवक्ता के अनुसार, ड्रोन कहां से आया था, इसकी सटीक जानकारी अभी जुटाई जा रही है। इस घटना से पहले राजधानी विलनियस और उसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन अलर्ट भी जारी किया गया था।

2004 से बाल्टिक देशों की निगरानी कर रहा है नाटो साल 2004 में बाल्टिक देशों के नाटो गठबंधन में शामिल होने के बाद से ही, नाटो बाल्टिक एयर डिफेंस मिशन के लड़ाकू विमान लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के आसमान में गश्त कर रहे हैं।

इस मिशन के जेट विमानों ने इससे पहले मई में एस्टोनिया और जून व अगस्त में लातविया के ऊपर भटक कर आए यूक्रेनी ड्रोनों को भी मार गिराया था। रूस के पड़ोसी देशों के हवाई क्षेत्र में सैन्य ड्रोनों के इस तरह भटक कर आने से चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब धीरे-धीरे नाटो देशों की सीमाओं तक फैल रहा है।