इजरायल में आइसेनकोट के समर्थन में बन रहा माहौल, बेनेट और लैपिड ने दिया समर्थन

जेएनएन, नई दिल्ली। इजरायल में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दल मध्यमार्गी गठबंधन के नेता गादी आइसेनकोट के पीछे एकजुट होने लगे हैं। कई नेताओं ने राष्ट्रपति आइजक हरजोग से मांग की है कि वह सरकार बनाने के लिए आइसेनकोट को आमंत्रित करें।

इस बीच रविवार रात आइसेनकोट के आवास के बाहर पहुंचकर दक्षिणपंथी दलों के समर्थकों ने नारेबाजी और तोड़फोड़ की। इन लोगों ने गाजा में बेटे की मौत के लिए खुद पूर्व सेना प्रमुख आइसेनकोट को जिम्मेदार बताया है। 'आईसेनकोट को बनाया जाना पीएम' एएनआई के अनुसार बीयाहाड पार्टी के नेता नाफ्ताली बेनेट ने कहा है कि याशर पार्टी के प्रमुख आइसेनकोट को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने की वह राष्ट्रपति से मांग करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा, मतदाताओं की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए और आइसेनकोट को अविलंब प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। इससे इजरायल को सही रास्ते पर लाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार से इजरायल बेतेनु पार्टी के नेता एविग्डोर लिबरमैन ने प्रधानमंत्री पद के लिए आइसेनकोट के नाम की संस्तुति की है।

टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार लिबरमैन ने बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली मिली-जुली सरकार के गठन की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कहा है कि अधिसंख्य वोट नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए पड़े हैं। नेतन्याहू विरोधी बहुमत में हैं, ऐसे में उनका नेतृत्व कैसे स्वीकार किया जा सकता है। लिबरमैन ने साफ कहा कि उनकी पार्टी आइसेनकोट को प्रधानमंत्री और याइर लैपिड को नीसेट का स्पीकर बनाए जाने के समर्थन में है।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने क्या कहा? इजरायल की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता याइर गोलान ने आइसेनकोट के आवास पर पहुंचकर दक्षिणपंथी दलों के समर्थकों के हंगामे की निंदा की है। कहा, यही नेतन्याहू का चरित्र है। एक्स पर पोस्ट बयान में गोलान ने कहा, हंगामा करने वाले नेतन्याहू समर्थक थे। दक्षिणपंथी दल नहीं चाहते हैं कि देश में उनकी विचारधारा से इतर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। उन्होंने राजनीति में नैतिक सीमाओं का पालन करने की लिकुड पार्टी और दक्षिणपंथी दलों को सलाह दी है।