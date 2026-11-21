डिजिटल डेस्क, मैड्रिड। स्पेन के सेविल शहर के अनोखे मेट्रोपोल पारासोल के निर्माण को 15 साल पूरे हो गए हैं। 2011 में इस निर्माण को लकड़ी के सबसे बड़े मशरूम का खिताब मिला था।

स्पेन के सेविल शहर में इसे 950 करोड़ रुपए की लागत बनाया गया था। अब यहां एक ऐसी अनोखी चीज बनाई जाने वाली है, जिससे जमीन के अंदर की दुनिया दिखाई दे।

जमीन के नीचे की दिखेगी दुनिया

सेविल शहर में अब 'माइसीलियम' नाम का एक अनुभव केंद्र बनाया जाएगा। 500 वर्ग मीटर में बनने वाले इस केंद्र में 30 प्रोजेक्टर और इलेक्ट्रोड टेक लगाए जाएंगे।

इस केंद्र के बनने के बाद जमीन के नीचे मौजूद पौधे मशरूमों की दुनिया दिखाई देगी। इस तकनीक में दर्शकों को टच स्क्रीन व सेंसर के जरिए चीजों का विशेष नया अनुभव होता है।

मेट्रोपोल पारासोल के निर्माण में करीब 3,500 से 3,800 घन मीटर फिनलैंड की चीड़ की इंजीनियर्ड लकड़ी इस्तेमाल हुई है। लकड़ी को बारिश और आर्द्रता से बचाने के लिए इस पर विशेष पॉलीयूरेथेन की जलरोधी परत चढ़ाई गई।

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