डिजिटल डेस्क, रोम। इटली ने शिक्षा में सुधार को नई मंजूरी दी है। इसके तहत स्कूलों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पहली कक्षा में विदेशी मूल के छात्रों की संख्या पर 30 प्रतिशत की सीमा तय की गई है। विपक्षी दलों ने इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया है।

इस रिफॉर्म को चैंबर ऑफ डेप्युटीज (निचले सदन) ने 142 वोटों के समर्थन, 112 वोटों के विरोध और चार सदस्यों के मतदान न करने के साथ मंजूरी दी है। इसमें विदेशी अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा के कोर्स भी शामिल हैं, जिनके बच्चों को देश की शिक्षा प्रणाली में ढलने में कठिनाई होती है।

20 नवंबर को सीनेट ने किया था पारित डेक्रेटो स्कुओला (Decreto Scuola) के नाम से जाना जाने वाला यह कानून 20 नवंबर को सीनेट द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था। यह 30 सितंबर 2026 के डिक्री-लॉ 170 का हिस्सा है। इसमें 2026-27 शैक्षणिक सत्र की नियमित शुरुआत सुनिश्चित करने, नेशनल रिकवरी एंड रेजिलिएंस प्लान (PNRR) के तहत पहलों को समर्थन देने और विदेशी छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं।

क्या कहता है नया नियम? नए नियमों के तहत मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में बुर्का और नकाब पहनने से रोक लगा दी गई है। हालांकि, विदेशी मूल के छात्रों पर 30 प्रतिशत की सीमा उन लोगों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें पहले से ही इतालवी भाषा का पर्याप्त ज्ञान है।

निचले सदन में अंतिम मतदान के दौरान विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सदन के भीतर एक तख्ती दिखाई, जिस पर लिखा था, "स्कूल में कोई भी विदेशी नहीं होता।" नए शिक्षा सुधार में क्या प्रस्ताव है? गैर-इतालवी छात्रों पर 30 प्रतिशत की सीमा कोई नई बात नहीं है। इसी तरह की एक पाबंदी 2010 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मारियास्टेला गेल्मिनी द्वारा जारी एक सर्कुलर के जरिए लागू की गई थी। हालांकि, स्थानीय जनसांख्यिकीय स्थितियों और लचीलेपन की कमी के कारण विशेष रूप से शहरी बाहरी इलाकों में इसे अक्सर लागू नहीं किया जा सका है।