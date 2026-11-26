डिजिटल डेस्क, रोम। पिछले दो दशकों में इटली में लगभग 60 पादरियों को बच्चों के यौन शोषण के मामलों में अंतिम रूप से दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई है। इटली के बिशप सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट में 2001 से 2021 के बीच चर्च अधिकारियों को रिपोर्ट किए गए 378 मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया है। इनमें 356 कथित दुर्व्यवहारकर्ता और 385 पीड़ित शामिल हैं। इन मामलों में कुल 880 अलग-अलग घटनाएं दर्ज की गईं। रिपोर्ट के अनुसार, 123 आरोपियों को इतालवी न्यायिक प्रणाली के सामने लाया गया, जिनमें से 57 को अंतिम सजा सुनाकर जेल भेजा गया। वहीं, चर्च द्वारा 218 पादरियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत दोषी पाए गए।

रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह निष्कर्ष केवल चर्च के अभिलेखागार पर आधारित हैं। इसलिए ये आंकड़े पादरियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की पूरी तस्वीर नहीं दर्शाते हैं और वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।