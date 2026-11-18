डिजिटल डेस्क, डबलिन। आयरलैंड के शैनन एयरपोर्ट पर सुरक्षा घेराबंदी तोड़कर 60 मिलियन डॉलर (करीब 600 करोड़ रुपये से अधिक) कीमत के अमेरिकी सैन्य विमान को पूरी तरह तबाह करने के मामले में अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है।

मंगलवार को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में सामने आए एक अभियोग के अनुसार, 48 वर्षीय आयरिश नागरिक डैथी ओ'कोरेन (जिसे डेविड कुरान के नाम से भी जाना जाता है) पर अमेरिकी सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का आरोप तय किया गया है। दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है।

कैसे दिया गया 5 घंटे तक तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम? अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक, यह घटना 11 अप्रैल की है। आरोपी ओ'कोरेन सुबह करीब 4:40 बजे एयरपोर्ट की सुरक्षा को चकमा देकर टैक्सीवे पर खड़े अमेरिकी एयर नेशनल गार्ड के 'C-130 हरक्यूलिस' विमान में जा घुसा। यह विमान एक सैन्य मिशन के लिए दूसरे देश रवाना होने वाला था।

अभियोजकों ने बताया कि दोषी ने विमान के अंदर जाने के उसके लॉकिंग सिस्टम को तोड़ दिया और फिर खुद को अंदर बंद कर लिया। उसने दरवाजों को अंदर से बंद रखने के लिए पट्टियों, ब्रैकेट और पेंचों का इस्तेमाल किया, और दरवाजों के ट्रैक में एपॉक्सी के साथ बॉल बेयरिंग भर दिए ताकि दरवाजे खुल या बंद न हो सकें।

अगले कुछ घंटों में उसने तारों के बंडल और हाइड्रोलिक लाइनों को काट दिया, लिक्विड ऑक्सीजन लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, एयर डक्ट्स में छेद किए और कॉकपिट के सभी मीटर (गेज) तोड़ डाले। उसने विमान के फ्यूल टैंक में बॉल बेयरिंग व अन्य पदार्थ डाल दिए और कुल्हाड़ी से विमान के बाहरी हिस्से को बुरी तरह काट दिया। अभियोजकों के अनुसार, 60 मिलियन डॉलर का यह विमान अब कभी उड़ान भरने लायक नहीं बचा है।

महीनों की प्लानिंग का लगा आरोप अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि ओ'कोरेन ने इस हमले के लिए महीनों तक विमान के बारे में जानकारी जुटाई और योजना बनाई। उसने कथित तौर पर ऑनलाइन सर्च करके C-130 विमान की बनावट के बारे में पता लगाया और ऐसे रास्ते खोजे, जिनसे वह बिना पकड़े गए एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हो सके। अभियोजकों ने बताया कि उसने एक मोबाइल एप्लिकेशन को भी सब्सक्राइब किया था, जो लाइव फ्लाइट ट्रैकिंग की सुविधा देती है (जिसमें सैन्य विमानों की जानकारी भी शामिल होती है)। इसके अलावा, उसने गैलियम के कैप्सूल भी मंगवाए थे एक ऐसा रसायन जो स्टील को गला सकता है और एल्युमिनियम को नष्ट कर सकता है। आयरिश पुलिस ने किया गिरफ्तार ओ'कोरेन को आयरलैंड की पुलिस, एन गार्डा सिओचाना ने घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया। उस पर आपराधिक नुकसान पहुंचाने और बिना अनुमति प्रवेश करने का आरोप लगाया गया है। संदिग्ध अमेरिकी हिरासत में नहीं है ओ'कोरेन फिलहाल अमेरिकी हिरासत में नहीं है और नए आरोपों के लिए उसे अदालत में पेश करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। आरोप पत्र के मुताबिक उसे न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में लाकर गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है। ऑनलाइन अदालती रिकॉर्ड में ऐसा कोई वकील दर्ज नहीं है जो उसकी ओर से बात कर सके। मैनहट्टन के अमेरिकी अटॉर्नी जेमी मैकडोनाल्ड ने कहा, 'यह आरोप पत्र एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देता है कि अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और इस तरह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।' समर्थकों ने बताया 'शांति कार्यकर्ता' ओ'कोरेन के समर्थकों ने उसके बचाव में एक ऑनलाइन फंडरेजर शुरू किया है और उसे एक 'स्वतंत्र शांति कार्यकर्ता' बताया है। आयोजक ट्रेसी रयान के मुताबिक, यह कदम ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की भागीदारी और गाजा में इजरायल को दिए जा रहे अमेरिकी सैन्य समर्थन के विरोध में उठाया गया था।