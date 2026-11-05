आयरलैंड से रोम जा रहे एयरबस विमान को बम से उड़ाने की धमकी, फ्रांस के एयरबेस पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

डिजिटल डेस्क, पेरिस। यूरोप में उड़ानों को लगातार मिल रही धमकियों के बीच एक और बड़ी घटना सामने आई है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन से इटली की राजधानी रोम जा रहे एयरबस A320 विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आ रही है।

इस घटना के सामने आने के बाद एयरबस A320 विमान को फ्रांस में डायवर्ट करना पड़ा। इस बात की जानकारी फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के कार्यालय ने गुरुवार को दी। सुरक्षा कारणों से एवरू एयरबेस पर उतारा गया विमान अधिकारियों के मुताबिक, धमकी मिलने के बाद विमान को तुरंत फ्रांस के एवरू एयरबेस पर सुरक्षित उतार लिया गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि स्थिति पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।