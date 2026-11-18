डिजिटल डेस्क, अंताल्या। भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी31) में वैश्विक जलवायु कार्रवाई में समानता की जोरदार पैरवी करते हुए कहा कि ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के परिणामों का बोझ विकासशील देशों पर डालना अनुचित है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए कहा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि कुछ देशों में दो शताब्दियों के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के दौरान लगातार हुए उत्सर्जन का परिणाम है।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि विकासशील देशों से जलवायु कार्रवाई और विकास, बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के अधिकारों में से किसी एक को चुनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। शेष कार्बन बजट तक सभी देशों की समान पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य है।