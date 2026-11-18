डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को 27 साल 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को बताया कि ईरान के निर्देश पर उसने 2024 में ट्रंप समेत कई अमेरिकी नेताओं की हत्या करने की साजिश रची थी।

ट्रंप की हत्या की साजिश में पाकिस्तानी को जेल

न्याय विभाग के बयान के अनुसार, न्यूयार्क के ब्रुकलिन स्थित संघीय अदालत के जिला जज एरिक आर कोमिटी ने पाकिस्तान के 48 वर्षीय आसिफ मर्चेंट को आतंकी कृत्य का प्रयास करने और सुपारी देकर हत्या की साजिश रचने के मामले में 330 महीने जेल की सजा सुनाई।

अभियोजकों ने बताया कि मर्चेंट ने अमेरिका में लोगों को भर्ती करने की कोशिश की थी। उसकी ट्रंप और अन्य लोगों को निशाना बनाने की साजिश थी। यह साजिश 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए रची गई थी। ईरानी कमांडर की हत्या ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई थी।

अभियोजकों के अनुसार, 2024 की साजिश में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन और निक्की हेली भी निशाने पर थीं। हेली ने उसी वर्ष रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ा था।