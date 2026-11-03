यूरोप में 4 यात्री विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, कई देशों में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को यूरोप में कम से कम चार यात्री उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। पोलैंड, स्पेन और बुल्गारिया में इन विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अच्छी खबर यह है कि चारों विमान सुरक्षित उतर गए। उनकी जांच के लिए आतंकवाद-रोधी दस्ते और पुलिस को तुरंत तैनात किया गया।

ये घटनाएं एक दिन पहले मिली ऐसी ही एक बम धमकी के बाद हुईं। उस धमकी के कारण लंदन से सोफिया जा रही विज एयर की उड़ान को बुडापेस्ट की ओर मोड़ना पड़ा था। 4 यात्री विमानों को बम की धमकी पोलैंड में दो अलग-अलग उड़ानें प्रभावित हुईं। लंदन हीथ्रो से वारसॉ चोपिन हवाई अड्डे जा रही लॉट पोलिश एयरलाइंस की बोइंग 737 मैक्स उड़ान को स्थानीय समयानुसार सुबह 9:54 बजे बम की चेतावनी मिलने के बाद वारसॉ-मोडलिन की ओर मोड़ दिया गया।

विमान सुबह 10:01 बजे उतरा। इसमें 181 लोग सवार थे, जिनमें लंदन से स्कूल प्रतिनिधिमंडल के साथ यात्रा कर रहे 16 और 17 साल के यहूदी छात्रों का एक ग्रुप भी शामिल था। स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस का था विमान यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया और जांच के लिए विमान को एक अलग जगह पर ले जाया गया। मोडलिन हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में फिर से खोल दिया गया।

कोपेनहेगन से वारसॉ जा रही 'स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस' (SAS) की एक उड़ान को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एयरलाइन ने बताया कि यह विमान वारसॉ चोपिन हवाई अड्डे पर सामान्य रूप से उतर गया और सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए।

मर्सिया हवाई अड्डे पर कराई गई आपातकालीन लैंडिंग स्पेन में, मैनचेस्टर से आ रही रायनएयर की एक फ्लाइट को एक और धमकी मिलने के बाद मर्सिया हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। मर्सिया क्षेत्र में स्पेनिश सरकार के प्रतिनिधि फ्रांसिस्को लुकास के अनुसार, विमान में क्रू सहित 121 लोग सवार थे।

रॉयटर्स के मुताबिक, बुल्गारिया में, इजरायल से आ रही एक फ्लाइट को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद सोफिया हवाई अड्डे पर उतारा गया। संभावित विस्फोटक उपकरणों की जांच के लिए आतंकवाद-रोधी इकाइयों को तैनात किया गया।

हवाई अड्डे की वेबसाइट के अनुसार, उस सुबह इजरायल से आने वाली एकमात्र फ्लाइट तेल अवीव से आई 'एल अल' (El Al) सेवा थी। बुल्गारिया के सार्वजनिक प्रसारक BNT ने बताया कि यह अलर्ट एक व्यापक चेतावनी का हिस्सा था, जिसका असर कई संस्थानों पर पड़ा।

तेल अवीव से वियना जा रही फ्लाइट को बम की धमकी पिछले महीने भी इजरायल आने-जाने वाली फ्लाइट्स को लेकर इसी तरह की कई धमकियां मिली थीं। 18 अक्टूबर को तेल अवीव से वियना जा रही ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को सोफिया की ओर मोड़ दिया गया था, जबकि महीने की शुरुआत में डेल्टा एयर लाइन्स की दो फ्लाइट्स को भी अलग-अलग बम की धमकियां मिली थीं।