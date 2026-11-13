गले लगाने के लिए आगे बढ़े मैक्रों, तो पीछे हट गईं आइसलैंड की प्रधानमंत्री; ऑकवर्ड मोमेंट का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, डबलिन। आयरलैंड गणराज्य की राजधानी डबलिन में गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को 'यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी' (EPC) की एक बैठक हुई। इस गोलमेज बैठक में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रोस्टाडोटिर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शामिल हुई।

यूरोपीय नेताओं की इस बैठक के दौरान ही इमैनुएल मैक्रों और क्रिस्ट्रुन म्योल फ्रॉस्टाडॉटिर के बीच एक असहज पल देखने को मिला, जो कि कैमरे में कैद हो गया।

फ्रांस के राष्ट्रपति और आइसलैंड की PM का Awkward Moment

डबलिन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडॉटिर की मुलाकात के समय एक अजीब राजनयिक पल कैमरे में कैद हुआ।

इमैनुएल मैक्रों ने जैसे ही आइसलैंड की पीएम क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडॉटिर का अभिवादन करते हुए उन्हें गले लगाने के लिए आगे झुकने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच फ्रॉस्टाडॉटिर पीछे हट गईं और तभी ये पल कैमरे में कैद हो गया। इस पल से यह दोस्ताना मुलाकात एक असहज पल में बदल गई।