यूक्रेन के खेरसान में युद्धविराम खत्म, संघर्ष की आशंका
यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र में साढ़े चार साल का युद्धविराम समाप्त हो गया है, जिससे इलाके में फिर से संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई है।
HighLights
खेरसान में साढ़े चार साल का युद्धविराम समाप्त हुआ।
इलाके में फिर से संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई।
जेलेंस्की ने रूसी रक्षा संयंत्र पर हमले की पुष्टि की।
डिजिटल डेस्क, खेरसान। यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी खेरसान क्षेत्र के नागरिक रविवार को युद्धविराम खत्म होने के बाद आगे की स्थिति के लिए तैयारी कर रहे थे। यह युद्धविराम साढ़े चार साल पहले रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच सबसे अहम संघर्ष विराम रहा है। अब इलाके में कभी भी फिर से संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई है।
व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने यह सीमित युद्धविराम कराने में मदद की थी। यह मंगलवार तड़के शुरू हुआ था और रविवार शाम को खत्म हो गया। इस दौरान अग्रिम मोर्चे पर स्थित ओलेशकी शहर में घिरे निवासियों को एक दुर्लभ संयुक्त अभियान के जरिये सुरक्षित बाहर निकाला जा सका।
जेलेंस्की ने क्या कहा?
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि कीव ने रूस के रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाया और एक रूसी रक्षा संयंत्र पर हमला किया। इस दौरान मिसाइल उत्पादन से जुड़ी रूसी रक्षा कंपनी कामेंस्की कंबाइन पर हमला किया गया।