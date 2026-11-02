यूक्रेन के खेरसान में युद्धविराम खत्म, संघर्ष की आशंका

डिजिटल डेस्क, खेरसान। यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी खेरसान क्षेत्र के नागरिक रविवार को युद्धविराम खत्म होने के बाद आगे की स्थिति के लिए तैयारी कर रहे थे। यह युद्धविराम साढ़े चार साल पहले रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच सबसे अहम संघर्ष विराम रहा है। अब इलाके में कभी भी फिर से संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई है।

व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने यह सीमित युद्धविराम कराने में मदद की थी। यह मंगलवार तड़के शुरू हुआ था और रविवार शाम को खत्म हो गया। इस दौरान अग्रिम मोर्चे पर स्थित ओलेशकी शहर में घिरे निवासियों को एक दुर्लभ संयुक्त अभियान के जरिये सुरक्षित बाहर निकाला जा सका।