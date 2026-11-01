रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का 'थ्री-फ्रंट प्लान', ऐसे निकलेगा शांति का रास्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच, भारत ने रूस, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के साथ नागरिक जहाजों की सुरक्षा, काला सागर के रास्ते अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने और ऊर्जा बुनियादी ढ़ांचे पर हमलों को रोकने के बारे में चर्चा की है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अटलांटा में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत इस संघर्ष से जुड़े तीन अहम पहलुओं पर संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है। इनमें नागरिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा, रूस और यूक्रेन से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करना, और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत इन मुद्दों को सुलझाने के लिए संबंधित पक्षों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है।

रूस, यूक्रेन और यूरोप साथ तीन क्षेत्रों पर चर्चा रूस, यूक्रेन और यूरोप साथ चर्चा के लिए गए तीन क्षेत्रों में से पहले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पहला यह है कि नागरिक जहाजों और नाविकों पर हमला न किया जाए। दूसरे मुद्दे पर, जयशंकर ने रूस और यूक्रेन दोनों से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस संघर्ष के कारण काला सागर के रास्ते होने वाले निर्यात में भारी गिरावट आई है।

उन्होंनें कहा कि दूसरा मुद्दा यह है कि रूस और यूक्रेन, जो वैश्विक बाजारों के लिए अनाज के दो प्रमुख निर्यातक हैं, वहां से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने का कोई तरीका निकाला जाए, क्योंकि काला सागर के रास्ते होने वाली यह आपूर्ति बहुत ज्यादा कम हो गई है।

जयशंकर ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली जटिलताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह के समझौते के दायरे में क्या-क्या आना चाहिए, इसे लेकर अलग-अलग पक्षों की अपनी-अपनी समझ है। ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला न करने की बात शायद सबसे जटिल- जयशंकर उन्होंने कहा कि तीसरा मुद्दा ऊर्जा से जुड़ा है। ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला न करने की बात शायद सबसे जटिल है, क्योंकि अलग-अलग पक्षों के लिए इसके अलग-अलग मायने हो सकते हैं। इसमें खुद ऊर्जा बुनियादी ढांचा शामिल है। किसी के लिए इसका मतलब रिफाइनरी हो सकता है, तो किसी के लिए ग्रिड। इसके अलावा, ईंधन ले जाने वाले जहाजों से जुड़े मुद्दे भी हो सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत इन मुद्दों पर, खासकर ऊर्जा बुनियादी ढांचे और ईंधन की ढुलाई की सुरक्षा को लेकर, सभी संबंधित पक्षों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक व्यापार के लिए काला सागर का विशेष महत्व वैश्विक व्यापार के लिए काला सागर के महत्व को देखते हुए, जयशंकर द्वारा उठाए गए ये मुद्दे मौजूदा संघर्ष से कहीं आगे तक जाते हैं। व्यावसायिक जहाजरानी में किसी भी तरह की बाधा आने से जरूरी वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, माल ढुलाई और बीमा की लागत बढ़ सकती है, और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव पड़ सकता है।