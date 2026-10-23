बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान नवंबर में आएंगे भारत? जापान दौरे से पहले चर्चा तेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश 'गंगा जल बंटवारा संधि' के नवीनीकरण के लिए मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र के जरिए बातचीत कर रहे हैं।

यह संधि 12 दिसंबर को खत्म हो रही है। इस दौरे की तारीखों को लेकर भारत या बांग्लादेश की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि, रहमान के भारत दौरे की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि बातचीत किस नतीजे पर पहुंचती है। बांग्लादेश, 'गंगा जल बंटवारा संधि' पर सफल बातचीत को तारिक रहमान सरकार की एक जीत के तौर पर पेश करना चाहता है।

इस महीने की शुरुआत में, बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदउद्दीन चौधरी एनी ने उम्मीद जताई कि 12 दिसंबर से पहले भारत के साथ एक नई संधि पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (UNB) की रिपोर्ट के अनुसार, 'पानी के भविष्य पर पुनर्विचार: युवा नेतृत्व, न्याय और सहयोग' विषय पर आयोजित एक सेमिनार के बाद एनी ने कहा कि नई संधि में 1977 के समझौते की तरह 'गारंटी क्लॉज' को फिर से शामिल करना बांग्लादेश की सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक है।

क्या है गंगा जल बंटवारा संधि? गंगा जल बंटवारा संधि, भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल का एक द्विपक्षीय समझौता है, जिस पर 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक (कम पानी वाले मौसम के दौरान) पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है।

बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि रहमान को भारत आने का निमंत्रण अभी भी कायम है और इस यात्रा के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। PM रहमान का जापान का दौरा भारत की आधिकारिक यात्रा की समय-सीमा के बारे में यह जानकारी ऐसे समय में आई है, जब रहमान अगले हफ्ते 26 से 29 अक्टूबर तक जापान के दौरे पर जाने वाले हैं। इस साल की शुरुआत में मलेशिया, चीन और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए अमेरिका जाने के बाद, यह उनका चौथा आधिकारिक विदेशी दौरा होगा।

सरकारी समाचार एजेंसी 'बांग्लादेश संवाद संस्था' (BSS) की रिपोर्ट के अनुसार, रहमान अपनी जापानी समकक्ष सनाए ताकाइची के निमंत्रण पर जापान जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक सहयोग का विस्तार करना है।

बांग्लादेश के विदेश सचिव और भारत में नामित उच्चायुक्त असद आलम सियाम ने पत्रकारों को बताया कि तारिक रहमान 27 अक्टूबर को टोक्यो में ताकाइची के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि जापानी प्रधानमंत्री उनके सम्मान में दोपहर के लंच का आयोजन भी करेंगी।

किन मुद्दों पर होगी चर्चा? रहमान की इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश और जापान चार से अधिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर करेंगे और एक संयुक्त बयान जारी करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग के नतीजों और भविष्य की दिशा का जिक्र होगा।